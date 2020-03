César Montes reveló el compromiso total que tiene con Antonio Mohamed

MONTERREY, Nuevo León.- La situación que vive Rayados es crítica, siendo una de las peores en su historia con 10 partidos disputados sin ningún triunfo y siendo último lugar general.

En entrevista exclusiva para el Canal 6 de Multimedios Televisión, César Montes aseguró que su compromiso con el cuadro ‘’albiazul’’ es total y que siempre dejará el alma por su equipo y por Antonio Mohamed.

“Al entrenador siempre lo van a calificar por los resultados es obvio, yo le tengo un gran cariño (a Antonio Mohamed) porque él fue el que me dio la oportunidad de debutar. Yo la oportunidad me la gané trabajando, la oportunidad llegó y la aproveché, le tengo un gran cariño por darme la oportunidad. Yo siempre voy a dejar el alma por mi equipo, por los colores, por él (Mohamed), por el que me representa al frente y siempre dar todo”.

El ‘’Cachorro’’ considera que la falta de contundencia dentro del cuadro norteño ha sido factor para que marchen último lugar de la tabla, ya que pese a tener muchas llegadas no logran anotar.

“Es difícil contestar está pregunta, porque depende de muchos factores, pero nosotros siempre entregamos el cien por ciento en la cancha, damos un buen partido. Llegamos, llegamos, tenemos la posibilidad de anotar, sí, nos hace falta el gol, ya llegó, pero una jugada simple que nos llegan y ellos anotan. Entonces es complicado, en esta etapa que estamos viviendo, porque mal no estamos jugando”.

El central mexicano aún se mantiene con la ilusión de que los ‘’albiazules’’ se clasifiquen a la liguilla, aunque el panorama luce complicado, no lo ve como algo imposible.

“La ilusión siempre está, sabemos que no tenemos margen de error, pero mientras haya una posibilidad vamos a pelear al máximo, por esa ilusión que está, que existe, entonces los retos fuertes nos gustan superarnos cada día. Es un reto complicado, pero la ilusión está y no es imposible, se puede lograr”.

