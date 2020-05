Mauro Quiroga, halagado ante interés del América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Mauro Quiroga se ha convertido en uno de los mejores delanteros del futbol mexicano con el Necaxa, donde es el torneo pasado Apertura 2019 se consagró campeón de goleo con 12 anotaciones.

En las últimas semanas, el atacante argentino ha sonado como posible candidato para reforzar al América. Ante estos constantes rumores, Quiroga reveló en exclusiva para Bolavip que sí hay interés de los »azulcremas» por contratarlo.

El delantero de 30 años de edad no le cierre la puerta a los de Coapa, aunque dejó en claro que de momento se debe al equipo de Aguascalientes.

«Hoy en día es imposible no enterarse de las cosas. La verdad es que en estos días se ha generado una repercusión muy grande en cuanto a esta noticia, pero a esta altura de mi carrera estoy tranquilo. Hoy me debo a Necaxa y en un futuro, no sé si cercano o lejano, solo Dios sabe qué va a pasar, confío en que me va a colocar en el lugar que me corresponde»

El dorsal número nueve de los ‘’Rayos’’ cree que el América es el equipo más grande de México y jugar para ellos sería un honor.

«Estoy muy agradecido, si la gente de América me da el punto bueno para llegar estoy agradecido por la confianza y el respeto. Uno no puede ocultar las ganas, el sueño, de jugar en equipos grandes. De chico, cuando jugaba a la pelota en mi barrio, era todo River y Boca, y en este caso América es el equipo, a mi opinión, más grande de México. Obviamente sería un paso en mi carrera importantísimo para lo que yo vengo trabajando y buscando»

😱 YA ESTÁ AL TANTO 😱 Mauro Quiroga leyó los rumores y le confesó a @BolavipMex su deseo 👇https://t.co/HUyzNvyFLt — América Monumental (@AmeMonumental) May 17, 2020

