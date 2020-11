Hiram Mier considera justo que inhabiliten a Ignacio Rivera tras lesión de Alexis Vega

GUADALAJARA, Jalisco.- Hiram Mier, defensor de Chivas dio a conocer su opinión sobre la lesión de Alexis Vega con la Selección Mexicana sub-23 a raiz de una entrada del mediocampista de Cruz Azul, Ignacio Rivero.

El ex jugador del Monterrey aseguró para Marca Claro que lo justo sería que el tiempo en el que Vega no pueda jugar, Rivero tampoco lo haga.

Mier argumentó que ese tipo de entradas se podrán evitar ya que en un juego de índole oficial no las haces porque te expones a ser expulsado o incluso a lesionar a un rival.

«Para mí sería justo que ahora que Alexis no puede participar, el jugador que participó en la jugada tampoco pueda participar, para mí sería lo justo, ese tipo de entradas se pueden evitar. En un partido de liga u oficial no te tiras así, estás expuesto a que te expulsen o lastimar al rival, no digo que sea intencional, pero hay riesgo de lastimar al hacerlo así»

