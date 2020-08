‘Críticas a Rayados no son exageradas’: Sebastián Vegas

MONTERREY.- En las cinco jornadas que lleva el Torneo Guard1anes 2020 se ha podido visualizar un arranque flojo por parte de ciertos equipos y uno de ellos son los Rayados, el vigente campeón que en términos generales solo ha ganado un partido de Liga en todo el 2020.

Es por ello que el fichaje estelar de la Pandilla en este semestre, Sebastián Vegas, se dijo entender la exigencia que hay sobre el equipo, situación que ve normal respecto a las expectativas que el Monterrey tiene para esta campaña.

“Me parece que no se está exagerando, la expectativa es alta y la exigencia es alta, no nos podemos permitir relajarnos y mucho menos tiempo para no tener una racha positiva, puede pasar porque es fútbol pero seguimos trabajando y sabemos la exigencia lo que podemos dar vamos a trabajar para seguir subiendo el nivel conseguir los objetivos y la mayor cantidad de puntos y no tengo ninguna duda lo vamos a lograr”, dijo el exjugador del Mazatlán.

Vegas trató de calmar un poco las turbulentas aguas que rodean a Rayados y señaló que no hay espacio para perder la cabeza y menos en estos momentos complicados que vive el club azul y blanco.

“Sabemos que no hemos podido ganar muchos partidos, pero hay que llamar a la tranquilidad, el equipo genera y va a venir el partido que podamos hacer más goles, llamar a la tranquilidad estamos comprometidos con lo que ellos mismos quieren (refiriéndose a la afición)”, soltó en rueda de prensa.

📹 | «Queremos llamar a la calma, a seguir siempre apoyando y a no tener dudas ni nosotros, ni ellos, ni nadie que el Equipo va a mejorar pronto» , @sebavegas6#ComentarioRayado 💬#ArribaElMonterrey 🔵⚪ pic.twitter.com/pjuYAAzEUL — Rayados (@Rayados) August 19, 2020

Rayados tiene un duro compromiso para la fecha 6, visitarán el Estadio Azteca y enfrentarán a un América ávido de darle vuelta a la hoja luego de ser goleado por Querétaro. Ante esto, Vegas no se mostró confiado y señaló que las Águilas seguirán siendo contendientes.

“Independiente del resultado que tuvieron ellos (América) son un plantel de grandes jugadores, tienen muchas alternativas, tienen jóvenes de muchas condiciones, entonces es un rival que se tiene que respetar pero nosotros queremos poner condiciones y llevarnos el partido”, terminó.

