MLB anuncia suspensión para dos Rangers de Texas

Por: Ricardo Arizmendi

La Major League Baseball (MLB), anunció la tarde de este martes la suspensión de 3 juegos para el pitcher estadounidense Ian Gibaut mientras que a su manager Chris Woodward le dieron un juego de castigo.

Lo anterior a causa de que Fernando Tatís Jr, jugador de los Padres de San Diego y líder de la temporada con 11 jonrones, conectó un cuadrangular con casa llena en la octava entrada en la paliza que le propinaron al equipo texano el pasa lunes.

Los Padres tomaron una ventaja parcial de 11 carreras (14-3) y los Rangers tomaron aparente represalia en contra de Manny Machado, quien recibió de Gibaut un envío deliberado que terminó pasándole por el lado ciego.

Rangers pitcher Ian Gibaut threw behind Manny Machado right after Fernando Tatis Jr. hit a grand slam on a 3-0 pitch with the Padres leading by seven runs last night. pic.twitter.com/2eajDXt3UK

— ESPN (@espn) August 18, 2020