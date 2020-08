Víctor Manuel Vucetich reveló cómo lidiará con la indisciplina en el Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- Los problemas de indisciplina han sido una constante en el Guadalajara, el nuevo entrenador de Chivas, Víctor Manuel Vucetich reveló cómo piensa lidiar con este tipo de situaciones.

El ex director técnico de Rayados aseguró en exclusiva para el diario RÉCORD que no es una persona de carácter explosivo pero todas las decisiones que tome serán pensando en la institución.

“No soy de mal carácter, pero soy de toma de decisiones. En ese sentido tengo un carácter muy definido, no soy explosivo, pero estoy convencido de lo que pienso y de lo que tengo que hacer. Me interesa convencer a la gente de que trabajen buscando un bienestar común y no un bienestar individual. Mi labor como técnico es saber tomar decisiones.’’

“Tomaré decisiones buscando el bienestar para la institución. Tengo que estar muy firme en ese sentido, todo tiene que ser para bien. Todos necesitamos la labor de cada uno de nosotros en el terreno de juego para obtener los resultados. Cada quién tiene que aportar su capacidad y debe tener la responsabilidad de la recuperación de la pelota y del orden, todos debemos de asumir ese compromiso”

