William Yarbrough podría llegar al Houston Dynamo

LEÓN, Guanajuato.- William Yarbrough podría salir del León de cara al torneo Clausura 2020 ante su poca participación en los últimos torneos, donde hoy en día el arquero titular es Rodolfo Cota.

De acuerdo con información de ESPN, el cancerbero de 30 años de edad nacido en Aguascalientes podría pasar al Houston Dynamo de la MLS.

Tomando en cuenta que los ‘’panzas verdes’’ además de tener a Cota han fichado a Sebastián Fassi, hijo del vicepresidente de Pachuca Andrés Fassi, suena complicado que Yarbrough tenga minutos.

Sources telling me the Houston Dynamo are in «advanced talks» to add Club León goalkeeper William Yarbrough. A deal would likely be a loan with purchase option for the 3x capped #USMNT player.#ForeverOrange lost starter Joe Willis to #NasvhilleSC in the expansion draft.

— Jeff Rueter (@jeffrueter) December 19, 2019