Ricardo Ferretti mandó mensaje a delanteros con sequía de gol, no tiene problema en cambiarlos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Una de las principales molestias de la afición de Tigres en la derrota del cuadro ‘’auriazul’’ ayer en la jornada 2 del Clausura 2020 ante América fue que si no está André Pierre Gignac, no hay otro delantero que tenga gol en el equipo ya que tanto Eduardo Vargas como Enner Valencia están en una sequía negativa sin poder anotar.

Ricardo Ferretti, entrenador del equipo de San Nicolás de los Garza aseguró que este resultado lo deja con una muy mala impresión y que en caso de necesitar cambiar jugadores, no tendrá problemas en hacerlo.

“Me deja una muy mala impresión. No es lo que yo esperaba. Yo espero que cambie porque las que tenemos no metemos y cometemos una equivocación y es gol. Espero que esto cambie y si hay necesidad de cambiar jugadores, no tengo ningún problema”