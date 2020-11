‘Todo les molesta’: Carlos Adrián Morales describió a la afición regia

TOLUCA.- El partido de Repechaje que disputarán Tigres y Toluca el próximo domingo ha comenzado a calentarse gracias a las declaraciones de Carlos Adrián Morales.

El entrenador de los Diablos Rojos mencionó en rueda de prensa que la fanaticada auriazul y en general la regiomontana, es cerrada y que les molesta cuando critican a sus escuadras.

“Cuando se habla de futbol normalmente no les parece cuando es contra su equipo. Si dices que hay una mosca roja, ellos no lo creen. No estoy faltando al respeto y no hay polémica, es la verdad. Sé que todo les molesta. Es una ciudad que me encanta, tengo un hijo regio y estoy ansioso por el domingo”, respondió el joven técnico.

Morales además alzó la historia que poseen los Diablos, equipo que ha conquistado más títulos de Liga que Tigres, su rival del próximo fin de semana.

“Los medios, cuando convienen sacan estadísticas y tenemos más títulos. No acabé la universidad, pero estudié la secundaria y la prepa y tenemos diez títulos y Tigres siete”, presumió.

Por último, el exjugador aceptó que el poderío que Tigres y Rayados han tenido en los últimos años es algo imborrable, pero también aclaró que a lo largo de la historia, el rojo se impone.

“También dije que Tigres en los últimos diez años ha estado en las finales junto con Rayados. Es un rival de respeto, con un técnico que sabe jugar estos partidos y eso no quita que Toluca sea más grande y el futbol se mide en títulos, no por el momento. Nosotros hemos jugado mal y con altibajos, perdimos dos finales y ellos han tenido regularidad”, puntualizó.

