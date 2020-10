Busca José Antonio García trato digno por parte de los clubes

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de José Antonio García sigue generando eco luego de que el periodista Ignacio Suárez revelara las condiciones actuales en las que se encuentra debido a una negligencia médica por parte de su exequipo, los Pumas de la UNAM.

En rueda de prensa, el ‘Tarzán’ pidió a los clubes, velar por la integridad de sus futbolistas y sus trabajadores, pues al igual que él, muchas personas han sufrido episodios similares que los han alejado de las canchas.

“Buscamos justicia y un trato digno porque antes que un jugador de futbol soy un ser humano y ninguno de los jugadores merece este trato. Yo agradezco que pude llegar a estas instancias, pero hay muchos casos que no han sido escuchados, no somos máquinas, somos personas”, dijo el antiguo defensor.

“Hoy me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera y no se puede pasar por alto. Mi calidad de vida no volverá a ser la misma y a los que siguen en activo les puedo decir que la FIFA y las leyes de México los respaldan y si no lo hacen por miedo, que no tenga miedo porque todo los respalda, yo ya no tengo nada que perder, ya lo perdí todo, lo más valioso que tenía era mi carrera; los mismos de Pumas tendrán miedo a alzar la voz”, añadió.

La semana pasada se dio a conocer que García había presentado una denuncia contra los Pumas al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo, quien próximamente arrojará un veredicto final al respecto de la petición del exjugador de 28 años.

