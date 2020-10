Raúl Jiménez dio el triunfo a Wolves sobre Leeds

INGLATERRA.- El delantero mexicano Raúl Jiménez no para de brillar en la liga más competitiva del mundo, la Premier League, y ahora en la jornada 5, volvió a anotar un importante gol que sirvió para que el Wolverhampton sumara tres puntos más en su revancha por regresar a los puestos europeos.

Corría el minuto 70 en Elland Road, el marcador se encontraba en ceros y Jiménez, desde sector derecho, centralizó su posición y remató de larga distancia, encontrando un desvío defensivo que hizo que la pelota se metiera a las redes de los Pavorreales. El 1-0 brillaba a favor de los dirigidos por Nuno Espírito Santo.

Raul Jimenez sends leeds defense to the championship and scores. pic.twitter.com/Tz8Cfu4gl0

— Saquon. (@IAmSaquon) October 19, 2020