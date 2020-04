Bruno Marioni aseguró que Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez fueron sus ‘’hijos’’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El ex atacante de los Pumas, Atlas y Toluca, Bruno Marioni habló mediante su Instagram en una entrevista sobre el portero al que más le costó hacerle goles en el futbol mexicano.

El ‘’Barullo’’ considera que el guardameta al que más le ha costado hacerle una anotación fue a Jesús Corona. Marioni descartó que haya sido Guillermo Ochoa u Oswaldo Sánchez ya que ambos los catalogó como sus ‘’hijos’’.

“¿El portero que más me costó? Tendría que decir que Corona, creo que fue el más complicado, no sé si le marqué cuando estaba en Tecos. Pero no te podría decir que (Guillermo) Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles”

El argentino destacó en el balompié azteca siendo dos veces campeón de goleo, una ocasión en el Clausura 2004 con los Pumas y otra en el Apertura 2006 con el Toluca.

Cargando...