Carlos Salcido reconoció que tanto José Luis Higuera como Chivas estaban dispuestos a que se retirara ahí

GUADALAJARA, Jalisco.- Pese a las versiones que colocaban a José Luis Higuera como culpable de la salida de Carlos Salcido de Chivas y que no se haya retirado como ‘’rojiblanco’’, el histórico ex futbolista mexicano habló sobre el tema.

Carlos aseguró que por parte de Higuera y el Guadalajara había disposición total para que se retirara en el conjunto tapatío, pero él no se sentia comodo y por eso optó por fichar por el Veracruz.

«Yo lo sonaba y en su momento me tocó platicarlo (lo del retiro) con el mismo Higuera. Ellos (Chivas) estaban en toda la disposición. Acá el que tomó la decisión de hacerse a un lado fui yo, no me sentía cómodo, no me sentía bien. Chivas como institución no tiene culpa de nada, esa es la realidad»

