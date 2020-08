‘’Kikin’’ Fonseca y Werevertumorro reviven episodio entre Guillermo Ochoa y Luisito Comunica

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Francisco Fonseca y el creador de contenido Werevertumorro volvieron a mostrar su lado más gracioso y se encargaron de imitar la pequeña polémica que tuvieron Guillermo Ochoa y Luisito Comunica que terminó por ser un malentendido.

El ‘Kikin» en tono de broma le respondió a un seguidor que él no se »veía tan jodido» luego de que lo compararan en su físico con Werevertumorro.

El youtuber mexicano imitó la respuesta de Luisito Comunica cuando le contestó a Ochoa, situación a la que Fonseca le causó gracia.

Aquí los tuits:

No Jodas ahora si me diste en mi mauser y me bajaste toda la moral. 😢😢😢 no pensé que me veía tan jodido 😂😂😂😂😂 https://t.co/gGt7nz522R

— KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020