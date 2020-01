Carlos Rodríguez habló sobre la posibilidad de llegar al futbol europeo

MONTERREY, Nuevo León.- Dentro de los futbolistas más jóvenes que tiene el Monterrey, sin duda alguna el más destacado ha sido Carlos Rodríguez.

Pese a sus 22 años de edad, el nacido en San Nicolás de los Garza ya es un constante en las convocatorias de Gerardo Martino a la Selección Mexicana.

El canterano del Monterrey dejó en claro que se encuentra tranquilo y actualmente está disfrutando el campeonato de Liga MX obtenido con los ‘’albiazules’’.

Rodríguez cree que es una persona inteligente y en un futuro estará viendo cuales son las mejores opciones para el.

»Ser campeón es algo muy lindo. No importa si con eso te lleva a Europa o no, salir campeón es algo que se disfruta mucho. Me considero una persona inteligente y con mucha calma y luego veremos qué es lo que sigue para mí. Estoy feliz de celebrar este título.»

Todo parece indicar que Carlos permanecerá por lo menos un semestre más con los dirigidos por Antonio Mohamed, en caso de mantener este gran nivel seguramente le llegará una oferta interesante en el mercado de verano.