‘’Mientras no paguen la cláusula, Pizarro no sale’’ la postura de Duilio Davino sobre posible salida de Rodolfo Pizarro

MONTERREY, Nuevo León.- En las últimas horas ha tomado fuerza el rumor que Rodolfo Pizarro llegará al Inter de Miami en una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

El presidente deportivo del Monterrey, Duilio Davino dejó en claro que mientras un equipo no pague la cláusula de rescisión del ex jugador de Chivas, él no saldrá de la institución.

“Las dos opciones le gustan, sin duda, yo creo que está bien un poco más por el tema económico la de Estados Unidos, pero al final mientras no hagan válida la cláusula de rescisión entonces son todos rumores, vamos a esperar que sucede”.

Duilio aclaró que Rodolfo no es negociable y la única manera en que salga de la institución es pagando su cláusula.

“Nosotros ya hemos sido muy claros que el jugador no es negociable, así que hasta ahora no hay más que un interés de un equipo que si se lo quiere llevar tendría que poner la cláusula de rescisión y el jugador obviamente estar de acuerdo, pero no tenemos más información”.

“No hay pláticas, si quiere salir es por la cláusula de rescisión”

