“A mí no me ha hablado nadie’’ Miguel Herrera sobre el supuesto interés del Real Betis

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El entrenador del América, Miguel Herrera descartó que haya tenido contacto con la gente del Real Betis y de momento se encuentra concentrado en el equipo de Coapa.

“A mí no me ha hablado nadie. Hay muchas especulaciones y pueden quedar en especulaciones. Agradecido con alguien que haya puesto mi nombre ahí o que lo haya sacado a la palestra, pero esperando tranquilo. Es puro rumor, a mí no me ha hablado nadie. Estoy concentrado en América” dijo Miguel para Unanimo Deportes.

Pese a esto, el ‘’Piojo’’ aceptó que es un honor que se le vincule con el conjunto sevillano pero le gustaría hablar cuando haya algo real.

“Es un equipo importante, de los que te pueden proyectar en Europa. Preferiría hablar cuando las cosas sean reales, cuando tenga un llamado o alguien me haya buscado.

“Me alegra mucho que por el trabajo que hemos hecho aparezca mi nombre en un equipo europeo e importante como lo es el Betis”

