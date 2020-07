Alfredo Talavera aseguró que llegó a Pumas para ser campeón

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Alfredo Talavera ya fue presentado como nuevo arquero de Pumas de cara al Apertura 2020 y en sus primeras declaraciones dejó en claro que viene a ser campeón.

El cancerbero mexicano considera que tiene la capacidad y profesionalismo para aportar al equipo tanto en el vestidor como en en el terreno de juego.

“Me siento con toda la capacidad y el profesionalismo dentro y fuera del campo, y puedo sumar liderazgo, si el ‘profe’ (Míchel) lo requiere voy a estar ahí, desde el vestidor, en lo futbolístico, en la parte humana y desde ahí voy a entrar aunque no me lo pidan, no vine de paseo, vine a entregarme y a ser campeón.’’

Pese a sus 37 años de edad, Talavera se siente ilusionado de llegar a una institución tan importante como Pumas.

“Estoy muy ilusionado por llegar a esta gran institución que me abrió las puertas para seguir cumpliendo mis sueños y que como grupo podamos cumplir las metas y las expectativas que el club tiene y que como afición e institución deseamos que es ser campeones, muy agradecido”

