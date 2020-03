David Medrano reveló como se enteró Zague de su video intimo (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El comentarista de TV Azteca, David Medrano reveló como se enteró Luis Roberto Alves Zague de su video íntimo que se filtró a las redes sociales.

Medrano aseguró que junto con Christian Martinoli fueron los encargados de darle a conocer al ex jugador del América lo que estaba sucediendo, ya que en ese momento no estaba enterado de nada.

«De repente me llega el video y se lo reenvio a Christian (Martinoli) y Christian me dijo que a él le llegó por otra parte. Nos quedamos de ver con Zague a los 10 minutos. Zague no sabía nada, nosotros le dijimos por primera vez»

David aseguró que fueron días complicados para Zague al inicio, donde había momentos donde quería hablar y otros donde no. De igual forma, reveló que el grupo de TV Azteca lo apoyó y destacó la unión que tienen.

«Nos tocó apoyarlo en un momento muy complicado de su vida. Fue algo muy difícil. Fuimos viendo toda su transformación día a día, momentos en los que quería hablar y momentos donde no. Fue un momento complicado para todo el grupo porque somos muy unidos»

