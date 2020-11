CONCACAF anuncia reanudación de la Concachampions con fechas de los partidos pendientes

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras algunos meses de espera luego de que el torneo fuera suspendido temporalmente en marzo, la CONCACAF anunció que su Liga de Campeones será reanudada. Lo que la CONCACAF desarrolló en este tiempo fue nuevas regulaciones para garantizar un ambiente seguro y controlado por jugadores, entrenadores, personal del equipo y oficiales que estarán presente en los encuentros.

Los cuartos de final se jugarán el 15 y 16 de diciembre de 2020 respectivamente, estando pendientes los partidos entre CD Olimpia vs Impact Montreal, Atlanta United FC vs Club América, Tigres UANL vs New York City FC y LAFC vs Cruz Azul.

Las semifinales se jugarán el 19 de diciembre de 2020 y serán entre América o Atlanta United contra LAFC o Cruz Azul, la otra llave de semifinales será Tigres UANL o New York City FC vs CD Olimpia o Impact Montreal.

La gran final se jugará el 22 de diciembre de 2020 y será el ganador de la semifinal 1 contra el ganador de la semifinal 2.

