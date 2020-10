Sergiño Dest, refuerzo del FC Barcelona viral en su presentación tras fallar en dominadas (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El nuevo refuerzo del FC Barcelona, Sergiño Dest dio de qué hablar en redes sociales y se volvió viral tras fallar al hacer algunas dominadas en su presentación como blaugrana.

El ex jugador del Ajax tuvo un caso similar a Martin Braithwaite cuando fue presentado como culé, ya que al intentar lucirse con el balón salió humillado y se volvió viral a nivel mundial.

Martin Braithwaite showing some err err err skills at his presentation. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/7hHTr7k18A

— Deji Faremi (@deejayfaremi) February 21, 2020