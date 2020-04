Cristian Campestrini reveló la traición de Maradona con él

CULIACÁN, Sinaloa.- Cuando Diego Armando Maradona era entrenador del Dinamo de Brest en 2018, llamò a Cristian Campestrini para ficharlo, el guardameta argentino encantado de la posibilidad de ser dirigido por una leyenda del futbol como Maradona optò por rescindir su contrato en ese momento con los Dorados.

Ya como agente libre, Cristian estaba listo para firmar con el Dinamo pero luego Maradona se convirtió en nuevo entrenador de Dorados y dejó a Campestrini sin equipo durante seis meses.

“Hablé con la gente de Dorados, lo entendió. Faltando un día él (Maradona) me manifiesta que se va a dirigir a Dorados, que yo busque club. Cuando traté de buscar opciones ya quedaba un día y se cerró el mercado de traspasos” aseguró el cancerbero sudamericano para TNT Sports.

Campestrini aseguró que posteriormente buscó al ‘’Pelusa’’ para aclarar la situación pero este ya lo había bloqueado de sus contactos.

“Maradona me dejó sin nada. No pude hablar con él porque me bloqueó en el celular. Le mandé un audio ‘picante’, no me iba a quedar callado ni decirle nada bonito. Se lo envié a través del utilero de Dorados. Sé realmente cómo me manejo. Siempre muy leal”

