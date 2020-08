César Montes habló sobre el interés de Wolverhampton en sus servicios

MONTERREY, Nuevo León.- César Montes no pudo ocultar la ilusión que le genera el supuesto interés del Wolverhampton en sus servicios.

En entrevista exclusiva para Diego Armando Medina de TUDN, el central mexicano elogió a los Wolves asegurando que es un gran club en el que su compatriota Raúl Jiménez ha crecido y la posibilidad de llegar a la Premier League le ilusiona porque competiría contra los mejores.

«La verdad que es un gran club, está haciendo las cosas muy bien, que tiene un grandísimo entrenador, subió al equipo (a Primera División), los ha hecho pelear en Europa. Raúl (Jiménez) ha crecido bastante bajo las órdenes de Nuno (Espírito Santo) y ahora es un jugador importante para la Premier y para la selección.

«Es una Liga top, compite con los mejores, la ilusión no la escondo, no depende de mí, depende de otros factores. Lo que depende de mí es entregarme en la cancha, dar todo por Rayados y si algún equipo apuesta por mí, que tenga esa tranquilidad que daré el máximo como defiendo esta camiseta”.

El »Cachorro» aceptó que pese a sus 23 años de edad, se encuentra listo para llegar al futbol europeo pero los rumores no lo desconcentran de rendir en Monterrey.

«Sí, estoy preparado para jugar, para demostrar, entonces la ilusión la tengo no la escondo. También hay muchos rumores, eso no depende de mí, no me saca del enfoque que tengo aquí en Monterrey.’’

