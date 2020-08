Lionel Messi le habría dicho a Ronald Koeman que se ve más fuera que dentro del FC Barcelona

BARCELONA.- Preocupante la situación para el FC Barcelona respecto al futuro de Lionel Messi, el argentino no tiene clara su continuidad con el conjunto culé.

De acuerdo con información de RAC1, el encuentro entre Ronald Koeman y Messi ya se dio y el argentino le habría externado al timonel holandés que se ve más fuera que dentro del equipo catalán.

La postura dentro del club es que el astro sudamericano sigue teniendo contrato con ellos hasta 2021 y que cuentan con él de cara a la siguiente temporada.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1

Leo Messi li ha comunicat a Koeman que no veu clar el seu futur al Barça. El jugador li ha assegurat que ara mateix es veu més fora que dins del club, però és conscient de les dificultats que tindrà per sortir per les seves condicions contractuals #frac1 pic.twitter.com/dHb0dP3yXw

— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 20, 2020