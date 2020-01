Carlos Hermosillo aseguró que esta vetado de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Carlos Hermosillo, histórico goleador de Cruz Azul dejó en claro que su relación con la directiva actual no es la mejor y que incluso se encuentra vetado por el club.

Carlos lamentó que cada temporada el tema con ‘’La Máquina’’ sigue siendo lo mismo, entre contrataciones tardías y que el director deportivo no toma decisiones.

«Ya parecemos disco rayado. Todas las temporadas es lo mismo, no llegan las contrataciones, nadie sabe quién las hace, porque el director deportivo no toma decisiones»

Por último, Hermosillo descartó que llegará al equipo como directivo ya que él no puede trabajar en un lugar donde no le dejen tomar decisiones.

«No me toman en cuenta porque lo que ellos quieren son títeres y yo no lo soy. Si a mí no me dejas tomar decisiones, yo no me puedo morir con la de ellos. Si no me dejan hacer un programa de trabajo, yo no puedo aceptarlo»