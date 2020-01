Roger Martínez no llegará a la MLS, su destino es Europa o quedarse en el América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Roger Martínez no llegará a la MLS, el atacante colombiano tiene claro el panorama, su única opción es llegar al futbol europeo o quedarse en el América.

Según informó el diario RÉCORD, el Inter de Miami puso una oferta bastante atractiva para los »azulcremas» y Roger, pero el ex jugador del Villarreal no quiso aceptarla para no frustrar su llegada a Europa.

Recientemente, la directiva capitalina habría rechazado una oferta del Genoa de Italia debido a que los italianos querían traerlo en préstamo durante seis meses a un año con opción de compra.

Aunque suena complicado que Roger se mantenga en el equipo, en caso de hacerlo tendría que hablar con Miguel Herrera ya que su relación con el ‘’Piojo’’ no estaría de la mejor forma.