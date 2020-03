Cruz Azul aclara en redes sociales que no desea ser campeón por suspensión del Clausura 2020

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la suspensión de la Liga MX por la pandemia del coronavirus y que la reanudación del torneo tarde mucho por esta emergencia, ha surgido el rumor que una posibilidad es darle el campeonato a Cruz Azul tomando en cuenta que son líderes del certamen con 22 puntos en 10 fechas jugadas.

Luego de que una página deportiva le mandara un mensaje a los »cementeros» mostrándoles que en la liga de El Salvador sucedió una situación similar donde le dieron el título al Once Deportivo por ser líder de la competencia tras 11 partidos, la máquina descartó esta posibilidad’.

Fue mediante su Twitter que los dirigidos por Robert Dante Siboldi aclararon que la idea es seguir trabajando y lograr paso a paso el objetivo de consagrarse como monarcas del balompié azteca.

No, no me interesa, gracias.

Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido.

¡Vamos Azules! 🔵👊🏻#UnaFormaDeVida https://t.co/VczUwaPOeD

— CRUZ AZUL (🧼🧴🚫🤝) (@CruzAzulCD) March 20, 2020