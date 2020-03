José Luis Sánchez Solá reveló que pudo dirigir en España

CIUDAD DE MÉXICO, México.- José Luis Sánchez Solá, actual comentarista para la cadena ESPN y ex entrenador del Puebla en la Liga MX reveló que el Real Oviedo de la segunda división de España le hicieron una oferta de trabajo para tomar su dirección técnica con un salario de 150 mil euros.

«A mí ya me llamaron para dirigir al Oviedo, yo por qué tengo que ir al Oviedo, que sería una gran experiencia por 150 mil euros, pero por qué»

Sobre la diferencia entre los entrenadores españoles y los mexicanos, ‘’Chelís’’ expusó que ya han venido entrenadores de nacionalidad española a dirigir en la Liga MX y han fracasado.

«(¿Qué tienen los técnicos españoles que no tengan los mexicanos?) Nada, te voy a explicar porqué y lo dijo ayer (Matías) Almeyda. Sorprendido del trabajo que hacían los entrenadores mexicano y más los de fuerzas básicas. El gran problema de tú entrenar allá y ellos venir acá, es el no conocimiento de la materia, cómo te tienes que adaptar a esta materia, esto no es una receta de cocina, es que conozcas el ámbito y entonces dentro de que conoces el ámbito, buenos entrenadores españoles han venido a México y han fracasado»

