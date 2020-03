Para César ‘’Chelito’’ Delgado, América no compite en grandeza con Boca Juniors y River Plate

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Luego de las declaraciones de Miguel Herrera donde aseguraba que el América era el club más grande del continente incluso a la par de River Plate y Boca Juniors, el ex jugador de Cruz Azul César Delgado habló sobre el tema.

En entrevista exclusiva para ESPN, el ‘’Chelito’’ admitió que economicamente las Águilas podrían superar a estos dos clubes argentinos pero en el tema de grandeza no los supera.

El nacido en Rosario, Argentina considera que estas declaraciones del ‘’Piojo’’ fueron porque trabaja en el conjunto ‘’azulcrema’’ y lógicamente va a defender sus colores.

“No, no creo. Puede ser económicamente, pero más grande que River y Boca, no coincido con el Piojo. Él trabaja ahí y claro que defiende los colores de su equipo, pero no coincido de esa forma”

Sobre la posibilidad de trabajar en un futuro en Cruz Azul, Delgado aceptó que le gustaría trabajar en las fuerzas básicas para poder formar jugadores que en un futuro sean considerados para la Selección Mexicana.

“De Cruz Azul nadie me ha hablado. Tengo buena relación con Billy Álvarez y en un futuro me gustaría estar en las fuerzas básicas del equipo y me gustaría ayudar a formar jugadores. Sería lindo sacar jugadores para la selección nacional y hay una gran materia prima para que el futbol crezca en ese sentido”

Cargando...