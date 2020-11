‘’Me gustaría que Messi se retirara en el Barcelona’’ Pep Guardiola

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras anunciarse que Pep Guardiola renovó su contrato con el Manchester City, los rumores sobre la posible llegada de Lionel Messi al cuadro inglés siguen más latentes que nunca.

El timonel catalan dejó en claro que su deseo como aficionado es que el astro argentino permanezca con los culés y que concluya su carrera allá.

“Leo es jugador del Barcelona y si me preguntas mi opinión como persona a la que este club le ha dado todo, ojalá se quede en el Barça. Me gustaría que se retirara allí. Lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado. No sé qué pasará por su cabeza. Como aficionado del Barcelona, me gustaría que Leo terminara allí”

De igual forma, el ex entrenador del Bayern Munich no quiso entrar a detalles si lo tienen en mente para contratarlo ya que el mercado de fichajes abre hasta junio o julio.

“Este año termina su contrato y después de eso, no sabemos qué pasará y qué tiene en mente. Ahora mismo es jugador del Barcelona y el mercado de fichajes no abrirá hasta junio o julio, así que tenemos nuestros propios partidos y cosas que hacer antes de esa fecha. No puedo decir nada más”

