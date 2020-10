La disculpa de AMLO por decirle ‘Chapo’ a Guzmán Loera

MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa de este martes, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, protagonizó un curioso momento al ofrecer disculpas tras nombrar ‘Chapo’ a Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más buscados en las últimas décadas que actualmente se mantiene encarcelado en Estados Unidos.

«Se llegó a decir de que el ‘Chapo’ estaba entre, no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas», mencionó el mandatario.

En cuanto a aquellos narcotraficantes cuya capacidad económica, según AMLO, sobrepasada a los estándares de Guzmán, el presidente manifestó que no han sido señalados de manera fuerte y tajante.

«Los que estaban en grandes ligas no aparecían, o sea, no eran tratados de esa manera, entonces nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante, incluso un distintivo del actual gobierno», apuntó.

