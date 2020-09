Aficionados de Chivas explotan contra Oribe Peralta en redes tras reírse con jugadores del América al terminar Clásico Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La derrota de Chivas ayer ante América en una edición más del Clásico Nacional causó la furia del aficionado ‘’rojiblanco’’, aunque no fue el único motivo por el que algunos estuvieron enojados.

Tras concluir este partido, Oribe Peralta estuvo charlando con jugadores de las águilas ya que la mayoría eran ex compañeros suyos cuando él estuvo en el cuadro capitalino.

Dicha situación molestó a varios ‘’chivahermanos’’ ya que consideran que no le está dando la seriedad a una derrota de esta índole.

Players like @OribePeralta and @AntunaUriel shouldn't be playing at a team like Chivas if they're gonna be laughing their asses of after losing. pic.twitter.com/UtxvrwatGh

— CDG69 (@CDG42069) September 20, 2020