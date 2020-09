Antonio Mohamed no se meterá en decisión de Rogelio Funes Mori sobre representar a la Selección Mexicana

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de que en los últimos días surgió la información de que con los cambios en los reglamentos de la FIFA para selecciones, Rogelio Funes Mori podría ser considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana, Antonio Mohamed, entrenador de Rayados habló sobre el tema.

El timonel argentino reveló que no tratará de convencer al »Mellizo» de ir o no ir, ya que la decisión deberá ser puramente de él.

“Que haga lo que él sienta, estas son decisiones personales, individuales, los intereses de cada uno son de cada uno… a mí me hubiese encantado poder tomar una decisión de esas”

“Pero lo que él tenga que hacer que lo haga, yo no me meto en decisiones que no sean dentro del Monterrey”.

En lo que va del torneo Guard1anes 2020, el nacido en Mendoza tiene cuatro goles en 10 partidos disputados.

