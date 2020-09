Nelson Semedo reforzaría al Wolverhampton y sería compañero de Raúl Jiménez

BARCELONA.- Nelson Semedo sería nuevo jugador del Wolverhampton, el lateral portugues llegaría a la Premier League y dejaría al FC Barcelona tras tres años en el club.

Semedo estaría firmando con los Wolves hasta 2025 y solamente falta que haga exámenes médicos esta semana que viene.

Nelson #Semedo to Wolves is ‘here we go’ and confirmed. The deal is done and will be signed on next few hours also with Barcelona. Personal terms agreed with Mendes until 2025. Medicals on next week. 👌🏻🐺 #Wolves

…now it’s time for Dest [but Bayern are confident to sign him].

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020