¿Siempre no ficha por el Barcelona? Memphis Depay podría llegar al AC Milán

LYON, Francia.- Memphis Depay podría terminar no llegando al FC Barcelona, el holandés llama la atención del AC Milán y tomando en cuenta que de momento es poco factible que los ‘’blaugranas’’ puedan contratarlo, el conjunto italiano tendría una ventaja.

Los culés no podrían integrar al ex jugador del Manchester United hasta que Luis Suárez salga del equipo y no se sabe cuando suceda esto tomando en cuenta que el club que lo quiera tendría que pagar su alto salario, esto sumado a que su fichaje por la Juventus se cayó.

Sky Sports reveló que el cuadro rossonero ya mostró sus intenciones de fichar a Depay para este mercado de verano.

AC Milan 'emerge as favourites to sign Memphis Depay ahead of Barcelona' https://t.co/MdYnamMn8B — MailOnline Sport (@MailSport) September 18, 2020

