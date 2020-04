COVID-19 no se contagia mediante alimentos, asegura la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La UNAM reveló que el COVID-19 no se puede contagiar mediante alimentos, esto tras las dudas generadas al ser una enfermedad que aún se le conoce de tal manera.

El doctor de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio Rodríguez aseguró que el coronavirus no se contagia mediante alimentos ya que debido a sus características químicas, no pueden permanecer mucho tiempo dentro de los alimentos.

»El coronavirus no se contagia a través de los alimentos, no se contaminan debido a sus características químicas que lastiman el virus y ya no puede permanecer mucho tiempo dentro de los alimentos.»

El doctor Rodríguez recalcó que aunque este virus no se contagie a través de las comidas, personas con síntomas de alguna enfermedad como tos, fiebre o estornudos no debería participar en la colaboración de los alimentos.

»Principalmente porque podría contaminar algunas otra superficies dentro de la cocina, como los utensilios, los paltos e incluso los empaques en los que se vaya a enviar la comida»

