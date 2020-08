Confía Mohamed en repunte de Rayados

MONTERREY.- Rayados no ha tenido un buen arranque de Torneo Guard1anes 2020 y si a eso le sumamos su mala actuación en el cancelado Clausura 2020, las dudas y críticas han comenzado a invadir al cuadro albiazul de manera importante.

Pero al parecer, ni eso hace tambalear al técnico Antonio Mohamed, quien en rueda de prensa señaló, de manera confiada, que Monterrey repuntará y peleará el título a pesar de las adversidades.

“Estoy convencido que vamos a terminar arriba, vamos a pelear el campeonato, las cuentas las tenemos que hacer al final, este es el momento que me gusta más cuando te dan por perdido, te dan como que estás fuera. Es una buena manera de demostrar y ojalá mañana lo podamos hacer», comentó en rueda de prensa.

“No escucho ni leo nada, ni cuando me toca ser campeón, ni cuando no me toca ganar. Disfruto el día a día y espero al final del torneo para ver qué pasa, no me dejo llevar por rumores, sólo por el diálogo con los directivos y jugadores. A todo lo demás, no me desgasta y no me saca del foco para nada», añadió.

El ´Turco’ afirmó sentirse seguro en su puesto, mismo que arguemntó, ha mantenido a base de trabajo duro, desmintiendo rotundamente las versiones que apuntaban supuestas llegadas tardías a los entrenamientos.

«Tuve el apoyo de la gente para llegar al club y lo sigo teniendo, de parte de jugadores y de directiva. No hay nada qué decir, sólo esperar hasta el final. Hay que tener tranquilidad», dijo.

Pregúntale al que lo puso que diga que día, es mucho más fácil eso, ahí se aclara todo a ver si es verdad o es mentira. No te voy a responder una cosa que no es verdad, una cosa que no existió. Como estuve todos los días no hay nada que aclarar”, puntualizó.

Muy buenas sensaciones… Con ganas de volver a ayudar al equipo! #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/FRGS7Pe1Lp — Cesar Montes (@CJasib) August 20, 2020

Rayados visitará mañana sábado al América en el Estadio Azteca con la encomienda de mejorar su estatus de puntos (6 unidades), el cual lo mantiene en el onceavo lugar de la tabla.

