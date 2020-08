Harry Maguire, detenido tras pelea en bar

Por: Ricardo Arizmendi

El futbolista del Manchester United y de la selección inglesa, Harry Maguire, fue detenido la madrugada de hoy en Mykonos, Grecia, tras protagonizar una pelea mientras vacacionaba junto a un grupo de amigos.

BREAKING: Harry Maguire ‘arrested in Greece’ for ‘attacking police in a fight.’https://t.co/GWHW6R4o8S

— SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020