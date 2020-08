Histórico relator de beisbol se despide en plena transmisión

Por: Ricardo Arizmendi

Thom Brennaman, referente en el ámbito del béisbol en EE.UU y quien desde el 2007 narra para los Rojos de Cincinnati, se despidió de la audiencia tras haber hecho un comentario homofóbico en medio de una transmisión en vivo.

La escena ocurrió previo a iniciar la séptima entrada entre los Reds y los Royals de Kansas City, la publicidad estaba en marcha, el cronista no se percató que el micrófono estaba abierto y dijo: “A fag capital of the world” lo que se traduce en “una de las capitales maricas del mundo”.

Here’s a better video with the full bit of the perceived tHom homophobic comment at around the 2:06 mark of the game. pic.twitter.com/g1yBHg8zA0 — Church of Baseball ⚾ (@churchofbasebal) August 19, 2020

El comentario tuvo impacto inmediato y las reacciones no se hicieron esperar. Fue allí donde reconoció el error.

“Hice un comentario antes esta noche, que supongo que salió al aire, del que estoy profundamente avergonzado. Si he lastimado a alguien, no puedo decirte cuánto, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, mucho».

Bad night for the Twins but at least they’re not Thom Brennamen lolpic.twitter.com/4ouYPePH2y — Dane Mosher (@___daner) August 20, 2020

Video

Brennaman retomó el tema tras narrar un cambio en el marcador donde agregó: “No sé si me voy a poner estos auriculares de nuevo. Quiero pedirle disculpas a los Reds, a mis jefes de Fox Sports Ohio, a los que firman mi cheque de pago, a las personas con las que trabajo y a cualquiera a quien haya ofendido aquí esta noche. Estoy muy apenado y les ruego por su perdón”, finalizó.

Tras el incidente, el comentarista abandonó la transmisión y cedió los controles a Jim Day, quien fue el encargado de terminar la narración del encuentro.

Brennaman volvió a ofrecer disculpas en un comunicado emitido por él, mientras que los Reds de Cincinnati se dijeron devastados por el horrible comentario homofóbico y lamentaron a todo aquel ofendido tras adoptar una política de tolerancia cero y discriminación de cualquier tipo.

