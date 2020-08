Maluma rompe el silencio sobre supuestas burlas de Neymar Jr por su ex pareja

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras todas las burlas que se generaron alrededor de Maluma en redes sociales porque Neymar Jr se habría burlado del colombiano cantando su nuevo sencillo ‘Hawái’ tras avanzar a la final de la Champions League, el cantante rompió el silencio.

Este video se interpretó como una forma del brasileño de mofarse del artista sudamericano porque actualmente su pareja es una ex novia del vocalista y la canción habla de un rompimiento amoroso.

Maluma descartó que tenga problemas con el ex jugador del FC Barcelona y que no le importa si está con su ex novia porque todos necesitan amor.

«¿Qué pasó con Neymar? No sé pregúntenle a él. No se dejen engañar por favor, por las redes, por los medios. Algunos medios de comunicación inflaron la noticia y no ha pasado absolutamente nada»

«No me importa si están juntos, porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece muy bien, me parece correcto cada quien necesita un amor en la vida, yo no tengo ningún pedo con él (Neymar)»

Por último, agradeció a los jugadores del Paris Saint Germain por cantar su canción y en especial a Ángel Di Maria porque es su »parcero».

«Al revés me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París Saint-Germain por poner esa canción tan cabrona después del partido. Tengo que agradecerles a los muchachos a (Ángel) Di María que es mi parcero y hemos compartido en varias ocasiones y que van a jugar ahora la Final y pusieron la canción y se la disfrutaron»

