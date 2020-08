‘’Me cagan jugadores como Nahuel y Gignac’’ José Luis Higuera

MORELIA, Michoacán.- José Luis Higuera, ex directivo de Chivas aseguró que entre Tigres y Monterrey prefiere a Rayados, donde además criticó duramente al cuadro ‘’auriazul’’ y a futbolistas como Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac.

«Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel, como Gignac; por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así» declaró para Futbol Live Show.

De igual forma, Higuera tachó al atacante francés de soberbio aunque no pudo ocultar que es un gran jugador.

«Tienen a un jugador, Gignac, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todos, es un gran jugador, campeón de goleo, pero no me gusta su personalidad en la cancha, es soberbio, altanero, no sabe perder»

