Franco Jara llegará al FC Dallas en el mercado invernal

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Franco Jara ha llegado a un acuerdo con el FC Dallas para reforzarlos en el próximo mercado de verano.

El atacante argentino dejará al Pachuca tras dejar un legado entrando en el marco de máximos goleadores de la institución.

El cuadro de la MLS firmó a Franco con un precontrato ya que su compromiso con los ‘’Tuzos’’ estaba por concluir.

🇦🇷 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 🇦🇷

We’re excited to announce we’ve signed @FrancoJara1988 to a pre-contract, who will join the club in the summer!

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙤! #DTIDhttps://t.co/jXNRRQtXW2

— FC Dallas (@FCDallas) January 21, 2020