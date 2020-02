Moises Muñoz aseguró que Nahuel Guzmán es un ‘’tipo mala leche’’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Moisés Muñoz, ex arquero del América y actual comentarista para la cadena TUDN reveló en el programa »La Pelota al que sabe» que desde su punto de vista, Nahuel Guzmán es un ‘mala leche’.

‘’Moi’’ aseguró que cuando le tocó enfrentarlo en su etapa como futbolista, vio ciertas actitudes suyas que terminaron por convencerlo que es un tipo así.

“Dentro de la cancha, me tocó enfrentarlo, por las cosas y actitudes que he visto de él, dentro de la cancha se me hace un tipo mala leche”

El guardameta de los Tigres ha estado en ‘’el ojo del huracán’’ tras la agresión ante Eduardo Aguirre, delantero de Santos Laguna en la jornada 6 del Clausura 2020.

