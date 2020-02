Paola Rojas lloró en vivo al recordar ‘’impresionanti’’ incidente de Zague (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Paola Rojas habló por primera vez sobre el video sexual que se filtró de su ex esposo Luis Roberto Alves Zague, ya que esto fue lo que causó la separación de ambos.

En el programa llamado »La última y nos vamos», Rojas rompió en llanto al recordar este episodio e incluso reveló que tuvo que ir al oncólogo por el daño que vivió.

“He hablado muy poco del tema porque es durísimo,porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión de no hablar en público de nadie que sea importante para mis hijos. ‘’

«Tuve un tema médico, no grave, pero que si me parece que claramente somaticé…me tuvieron el año pasado que operar dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero, me conmueve lo que hizo mi cuerpo. Tengo que mantenerme en observación, pero estoy bien porque lo detecté a tiempo y lo resolví a tiempo»

Por último, Rojas lamentó que recibió varios mensajes obscenos tras darse a conocer la noticia que se separó del actual comentarista de TV Azteca.

«Cuando tenemos una profesión como esta, sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra es traspasar el límite de la intimidad. Con eso que pasó, muchos sintieron que se valía llegar a mi intimidad, como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara. Muchos se metieron y me escribieron unas cosas, tanta obscenidad»

