Ángel Reyna habló sobre su polémico festejo ante América en 2012

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La celebración de Ángel Reyna ante América en el 2012 como jugador de Rayados sigue dando de qué hablar, luego de darle la victoria al Monterrey festejó como un ídolo »azulcrema», Cuauhtémoc Blanco.

»Pleititos» aseguró que la gente cree que lo hizo por burlarse de las águilas pero en verdad fue porque el vicepresidente de ese entonces trató mal a ‘Cuau’ y por eso le dedicó el festejo a él.

“La gente que no sabe cree que lo hice burlándome del América, pero no. Antes de esa temporada estaba comiendo con Cuauhtémoc Blanco y él quería retirarse en América desde ese entonces pero no le permitieron.

“Se puso a llorar y el vicepresidente que estaba es el que se porta mal con él y le dije que sabía dónde estaba su palco, si meto gol, voy a festejarle en dirección a esa persona» reveló a Rincón Águila.

En ese partido del torneo Clausura 2012, los »albiazules» vencieron 2-3 a los de Coapa en el Estadio Azteca, ese gol de Reyna fue el definitivo para los regios.



