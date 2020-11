‘Iré al cielo’: Modelo que recibió like del Papa

BRASIL.- A través de su cuenta de Twitter, la modelo brasileña Nata Garibotto demostró que el like recibido por el mismísimo Papa Francisco en una foto publicada en la red social, Instagram, no fue una broma.

Con la evidencia mostrada a todos sus seguidores, Nata, bromeó al respecto y aseguró que después de eso “irá al cielo”.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020