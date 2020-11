Juan Dosal arremetió contra Francisco Javier González

MÉXICO.- Parece ser que la relación que existe entre Francisco Javier González, mandamás de TUDN, y Juan Dosal, analista de la televisora, no es la mejor que se pretende tener en un trabajo.

A través de una entrevista con Javier Alarcón, Dosal consideró que Televisa se equivocó en nombrar titular de deportes a González, cuya etapa será recordada por muchas cosas buenas, otras malas y, por el fin de la era del apodado ‘General’ en una empresa en la que lleva trabajando por un lapso de 49 años.

«¡Qué daría por tener al Güero Diez Barroso ahí! Ahora tienen un tipo ahí que le dicen La Bola o algo así, y el otro tipo ese, Francisco Javier González. ¡Por Dios, qué es eso, qué se creen! Televisa se ha equivocado mucho, este tipo (González) me dijo: ‘Quiero que sea maestro de los muchachos’. ¡Qué maestro ni qué nada! Aquí nadie es maestro de nadie», comentó Dosal en el programa de YouTube.

Otra situación contada por Dosal fue la vez que se molestó con el exTelevisa, Fernando Schwartz, quien según él, no le entregaba boletines informativos y se los guardaba para su programa que salía horas más tarde.

«A Schwartz una vez lo perseguí por todo Televisa porque él se quedaba con los cables (boletines informativos) que me pertenecían porque yo estaba al aire. Él se los guardaba porque entraba a mediodía (a su programa). Un día lo perseguí y le dije: ‘Te voy a partir el hocico porque esto no se hace’, solo me decía que no y al final le dije que lo perdonaba», relató.

TUDN le permitirá a Juan Dosal cumplir 50 años en la empresa, por lo que será desvinculado hasta el año próximo que es cuando termina su contrato laboral.

