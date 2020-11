Peleadora de MMA somete a ladrón en calles de Argentina

ARGENTINA.- Una peleadora de artes marciales mixtas llamada Brisa le dio la paliza de su vida a un hombre que intentó robarle su teléfono celular en en centro de Mar de Plata, Argentina.

La chicha, que apenas tiene 20 años, concedió una entrevista al noticiero Telefe y relató la escena, primero al señalar que el sujeto era más alto que ella. Los vecinos cumplieron un papel importante, pues detuvieron al tipo que, segundos después, sería golpeado y sometido salvajemente por Brisa, quien para eso ya había recuperado su móvil.

En otra charla periodística en el programa Eltrece, Brisa se expresó molesta porque había trabajado arduamente para comprarse ese celular, y obviamente, no vio justo que se lo fuera despojado por un ladrón.

“Uno está todo el día laburando en un contexto de pandemia, con el sueldo reducido, y yo no acepto que este chabón en tres segundos se haga más de la mitad de mi sueldo». «Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho», declaró.

