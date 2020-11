Pide el PlayStation 5 por línea…le llega una caja de ladrillos

ESPAÑA.- Los amantes a los videojuegos han tenido una semana muy ajetreada con el comienzo de la venta mundial de las nuevas consolas de PlayStation 5, la cápsula de entretenimiento más tecnológica e innovadora del mercado.

Un usuario en Twitter que se hace llamar Kraton 69 fue uno de los tantos en comprar el producto, él lo hizo por CTT express, una compañía en línea que lo defraudó terriblemente.

Resulta que esta persona española no recibió ningún videojuego. El paquete le llegó, pero rápidamente se dio cuenta que la caja estaba rota y que en lugar del PlayStation venían un par de ladrillos.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos… La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju

— Katron (@katron69) November 20, 2020