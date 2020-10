Aficionados del Atlético de Madrid revientan a Héctor Herrera

MADRID, España.- Héctor Herrera está siendo duramente criticado por aficionados del Atlético de Madrid en redes sociales, el mediocampista mexicano fue señalado por varios hinchas colchoneros por su actuación de hoy ante el Bayern Munich en Champions League donde los dirigidos por Diego Simeone pierden 4-0 momentáneamente.

Dentro de los comentarios, son muchos los que aseguran que el mexicano no es un jugador para el Atleti.

Aunque al inicio el ex jugador de Pachuca no daba un mal encuentro, una pérdida de balón que causó el segundo gol del cuadro alemán hizo que varios se le fueran encima.

Aquí algunas reacciones:

TAKE HECTOR HERRERA OF THE PITCH NOW

Hector Herrera really isn’t Atletico Madrid material. Lucas Torreira suits them off-the-ball but his huge passing range limitations would hinder Atleti when playing on the counter against good teams.

We really screwed them over by snatching Thomas Partey on deadline day.

— Mahith Gamage (@mahithgamage) October 21, 2020